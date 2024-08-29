Аналитики назвали район Москвы с самыми дорогими новостройками

Остоженка возглавила рейтинг районов Москвы с самым дорогим жильем Максимальная средняя стоимость «квадрата» в элитных новостройках Москвы отмечена в районе Остоженки Остоженка заняла первое место в рейтинге элитных локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв.
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