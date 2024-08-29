Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Аналитики назвали район Москвы с самыми дорогими новостройками

Аналитики назвали район Москвы с самыми дорогими новостройками

Остоженка возглавила рейтинг районов Москвы с самым дорогим жильем Максимальная средняя стоимость «квадрата» в элитных новостройках Москвы отмечена в районе Остоженки Остоженка заняла первое место в рейтинге элитных локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх