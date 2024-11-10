В США сообщили о намерении Байдена убедить Трампа продолжить помощь Украине

Действующий лидер США Джо Байден лично обсудит с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом внутренние и внешнеполитические вопросы во время их встречи в среду, 13 ноября, включая продолжение военной помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии