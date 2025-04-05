Довёл Догилеву до пьянства и потерял детей. Как Юрий Стоянов построил тихий городок семейного счастья

Вскружил голову Догилевой Кто бы мог подумать, что в юности Стоянов обратит внимание на актрису Татьяну Догилеву? Это стало для всех настоящим сюрпризом! В то время он активно занимался спортом, в частности, фехтованием, и это увлечение помогло ему завоевать сердце юной красавицы.