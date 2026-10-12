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Тульские новости

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В Новомосковске загорелось складское здание ООО «Вторпласт»

В Новомосковске загорелось складское здание ООО «Вторпласт»

Тульские новости выяснили, на каком предприятии Новомосковска произошло возгорание. Напомним, что пожар ликвидировали на площади 1,5 тыс.

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