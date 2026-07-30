⛽️ 16-летний астраханец приехал в Керчь торговать бензином и попался полиции Несовершеннолетний прибыл в Крым из Астрахани на машине со знакомым и торговал топливом без необходимых документов.
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⛽️ 16-летний астраханец приехал в Керчь торговать бензином и попался полиции Несовершеннолетний прибыл в Крым из Астрахани на машине со знакомым и торговал топливом без необходимых документов.