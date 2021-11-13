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Губернатор Камчатки считает, что цены на бензин растут в том числе из-за коронавируса

Губернатор Камчатки считает, что цены на бензин растут в том числе из-за коронавируса

Одним из самых популярных вопросов, заданных губернатору Камчатского края Владимиру Солодову в ходе прямого эфира в Instagram, стал вопрос очередного повышения цен на автомобильное топливо.

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