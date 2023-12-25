Медбрат Алексей Замашкин из Череповца погиб в зоне СВО

Мужчина с 2020 года работал в областном психоневрологическом диспансере №1.Младший медбрат приемного отделения областного психоневрологического диспансера №1 в Череповце Алексей Замашкин погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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