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Отремонтированная за 190 миллионов рублей улица в Челябинске ушла под воду

Отремонтированная за 190 миллионов рублей улица в Челябинске ушла под воду

Челябинская улица продолжает утонула во время дождя, несмотря на недавний ремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, 2-я Павелецкая улица в Челябинске ушла под воду в период дождей.

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