Хоккеисты «ЭкоНивы-Бобров» победили клуб «Самара» со счётом 4:1, а Александр Хмиль оформил хет-трик, забросив две шайбы в большинстве и одну в меньшинстве.
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