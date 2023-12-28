С 1 мая 2024-го и навсегда: Центробанк отменил комиссии за перевод денег самому себе

Центробанк отменил комиссии для россиян за переводы между своими счетами. Если сумма не превышает 30 миллионов рублей, граждане могут переводить по СБП (Системе быстрых платежей по номеру телефона) деньги самому себе в любых банках.
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