Церковный праздник святого Феодора Стратилата 21 июня: что можно и что нельзя делать

21 июня отмечается церковный праздник в честь святого Феодора Стратилата. С этим днем связаны определенные традиции, запреты и народные приметы, которые передаются из поколения в поколение, сообщает портал dosuga.
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