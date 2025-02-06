Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Samarium
    Почему власть допускает такое позорище ,,??? У нас страна вообще управляемая ??? Да и старики должны хоть что-то сооб...С особым цинизмом
  • виктор бажинов
    Не просто выгнать, а выебать и выбросить .....!С особым цинизмом
  • Владислав Владислав
    Надо гнать ВШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавк...С особым цинизмом

«Украина выигрывает войну, и вы не должны пропустить этот шанс»: в Грузии раскрыли, как "выкручивают руки", принуждая открыть второй фронт против России

«Украина выигрывает войну, и вы не должны пропустить этот шанс»: в Грузии раскрыли, как "выкручивают руки", принуждая открыть второй фронт против России

БлокнотРУ Грузинские власти уже во второй раз открыто заявили о требовании Запада открыть второй фронт против России.

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Комментарии
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М
Мария
Молодцы грузины! Не дали себя провести на мякине, как это сделали украинские кастрюли.
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9 час.
zs
zhanna simonova
Молодцы.
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7 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Нажим&quot; на Ираклия Кобахидзе будет даже со стороны некоторых его однопартийцев. США умеют &quot;покупать&quot; политические элиты. Ему нужно держаться и действовать. - 5 февраля правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» одномоментно лишила депутатских мандатов 49 членов парламента, избранных от оппозиционных сил. МВД Грузии получило юридическое право арестовать большинство оппозиционных лидеров, избранных в законодательный орган в ходе выборов 26 октября 2024 года и активно участвующих в протестном движении.
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4 час.
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