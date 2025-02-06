«Украина выигрывает войну, и вы не должны пропустить этот шанс»: в Грузии раскрыли, как "выкручивают руки", принуждая открыть второй фронт против России

Молодцы грузины! Не дали себя провести на мякине, как это сделали украинские кастрюли.

Игорь Кузнецов

"Нажим" на Ираклия Кобахидзе будет даже со стороны некоторых его однопартийцев. США умеют "покупать" политические элиты. Ему нужно держаться и действовать. - 5 февраля правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» одномоментно лишила депутатских мандатов 49 членов парламента, избранных от оппозиционных сил. МВД Грузии получило юридическое право арестовать большинство оппозиционных лидеров, избранных в законодательный орган в ходе выборов 26 октября 2024 года и активно участвующих в протестном движении.