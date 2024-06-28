Драгметаллы, тест-полоски, экотропы: как выглядит туризм в Приангарье

Совсем скоро Иркутская область станет одной из главных точек притяжения туристов: регион попал в программу «Пять морей и одно озеро», анонсированную президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.
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