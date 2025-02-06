Парфенчиков внёс изменения в перечень получателей бесплатных соцуслуг

Теперь в список в т.ч. включены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова был расширен список получателей бесплатных социальных услуг.