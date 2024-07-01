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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

Многие тоскуют по СССР, но никто не тоскует по РСФСР

Читатель из Сибири рассказывает про советские крестьянские семьи. В городах было получше, в нацреспубликах — тоже терпимо, а вот сельская местность РСФСР как погрузилась в непролазную нищету после 1917, так и не вылезала из неё до середины 1970-х годов.

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