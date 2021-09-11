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Хочется пожить для себя, но жена против

Хочется пожить для себя, но жена против

Со стороны кажется, что мы счастливая семья. Поженились мы с женой рано, в браке уже 30 лет. Дети взрослые, уже внуки.

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Ирина
Всё верно. Только, если проблемы со здоровьем необходима помощь, а всё остальное родственники могут решить и сами.
Лилия
Разводитесь и живите для себя, коль так хочется. Сейчас модно стало жить только для себя. Зачем тут вопросы задавать непонятно.
Mila Mila
Жене невдомек,что «решала» всеж пробоем устает ….
Vera Dobryagina
Поддержу автора. Почему он все свои проблемы решает сам, а родне подпорки нужны? Что серьёзное - это другой вопрос, а если жене нравится эта колготня - ну и флаг ей в руки, пусть носится, всем помогает. Только денежки на всю эту помощь тоже пусть свои тратит. Вы и так немало для всех сделали - снять дом в Сочи - удовольствие недешёвое. В конце концов - вы уже не молодые люди, и временами хочется покоя и тишины.

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