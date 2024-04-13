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Роза Сябитова вывешивает банкноты на денежное дерево для привлечения богатства

Роза Сябитова вывешивает банкноты на денежное дерево для привлечения богатства

Роза Сябитова рассказала, как обращается с финансами и привлекает деньги Телеведущая старается распоряжаться деньгами грамотно: считает доходы и расходы, не тратит только что полученные деньги и не тратит больше, чем зарабатывает.

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