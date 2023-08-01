Военное обозрение

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Из Нигера началась эвакуация французских граждан

Из Нигера началась эвакуация французских граждан

После военного переворота, произошедшего в Нигере на прошлой неделе, ситуация в стране и вокруг нее продолжает осложняться.

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