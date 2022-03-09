Итоги военной операции на Украине на утро 9 марта

▪️ ВС РФ с 10.00 мск ввели режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов, в том числе из Киева ▪️Украинская сторона подтвердила только один маршрут - из города Сумы через Полтаву и далее на границу с Польшей, сообщили в Минобороны России ▪️Киевские власти, заявили в российском оборонном ведомстве, не допускают попыток эвакуации граждан в РФ, информацию о созданных Россией гуманитарных коридорах не доводят до мирных жителей ▪️Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине.