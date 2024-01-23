Путину доложат о переводе госслужащих на отечественные авто до 1 февраля

В Управделами президента сообщили, что закупили уже 105 автомобилей Lada Vesta. Правительство РФ до 1 февраля направит президенту Владимиру Путину доклад о том, как выполняется его поручение пересадить депутатов на отечественные автомобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии