Экипажи российских ВКС в течение суток высокоточными ракетными ударами вывели из строя семь командных пунктов противника, включая пункт управления 24-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевке и 104-й бригады украинской теробороны в Константиновке.
Экипажи российских ВКС в течение суток высокоточными ракетными ударами вывели из строя семь командных пунктов противника, включая пункт управления 24-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевке и 104-й бригады украинской теробороны в Константиновке.
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