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Минобороны: ВКС РФ ликвидировали дивизион украинских ЗРК С-300 в Николаевской области

Минобороны: ВКС РФ ликвидировали дивизион украинских ЗРК С-300 в Николаевской области

Экипажи российских ВКС в течение суток высокоточными ракетными ударами вывели из строя семь командных пунктов противника, включая пункт управления 24-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевке и 104-й бригады украинской теробороны в Константиновке.

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