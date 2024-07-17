В Сахалинской области стартовал полигон для развития водородных технологий

16 июля 2024 года на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения Российской академии наук состоялась официальная церемония открытия первого в России полномасштабного полигона для испытаний водорода.
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