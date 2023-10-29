Несколько взрывов произошли утром в Херсоне, подконтрольном Украине

Несколько мощных взрывов в воскресенье утром прогремели в городе Херсон, подконтрольном Украине. О взрывах написал сегодня в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава городской администрации Херсона Роман Мрочко.
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