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Несколько взрывов произошли утром в Херсоне, подконтрольном Украине

Несколько мощных взрывов в воскресенье утром прогремели в городе Херсон, подконтрольном Украине. О взрывах написал сегодня в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава городской администрации Херсона Роман Мрочко.

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