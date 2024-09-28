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Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

Бывший милиционер, который возил гуманитарную помощь в село Большое Солдатское в Курской области, спас жену ценой своей жизни, закрыв ее собой от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала РИА Новости его знакомая Галина Сидорова.

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