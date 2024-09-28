Возивший хлеб курским селянам бывший милиционер спас жену от дрона ценой своей жизни

Бывший милиционер, который возил гуманитарную помощь в село Большое Солдатское в Курской области, спас жену ценой своей жизни, закрыв ее собой от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала РИА Новости его знакомая Галина Сидорова.
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