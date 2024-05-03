У влиятельного клана из Сургута возникли сложности при строительстве логистического центра

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, планирует отложить начало возведения логистического центра у нового моста через Обь в Сургуте из-за проблем с инженерными сетями.
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