Bloomberg: администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского

REUTERS/Brian Snyder В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что ждут публичных извинений от главы киевского режима Владимира Зеленского для налаживания отношений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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