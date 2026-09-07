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Песков назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером маленьким шагом к миру

Песков назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером маленьким шагом к миру

РИА Новости/Михаил Метцель Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прошедшая 5 сентября в Москве, стали маленьким шагом к миру.

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