Yomiuri: Токио намерен испытать полномасштабный прототип электромагнитной пушки

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, как утверждается, может эффективно сбивать гиперзвуковые боевые блоки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии