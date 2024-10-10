Звезда "Кухни" Никита Тарасов признался, что почти не занимается готовкой

26 октября на "Кинопоиске" состоится премьера сериала "Преступление и наказание". События культового романа Достоевского здесь происходят в наши дни, в остальном проект полностью опирается на первоисточник.
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