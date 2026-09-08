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Власти Иркутской области утвердили компенсации за вынужденный убой скота

Власти Иркутской области утвердили компенсации за вынужденный убой скота

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил размер компенсационных выплат жителям Иркутского муниципального округа, чьи животные попали в зону заражения узелковым дерматитом и подлежат принудительному забою .

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