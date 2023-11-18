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Ефимов: три новых курса по микроэлектронике и фотонике открылись в «МТШ»

Ефимов: три новых курса по микроэлектронике и фотонике открылись в «МТШ»

«Московская техническая школа («МТШ») и «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» совместными усилиями разработали и запустили три дистанционных курса по направлению «Микроэлектроника и фотоника».

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