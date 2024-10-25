Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Негода
    в 93м нас туда - же тоже затащили !Свободный мир и d...
  • ВераВерная
    Спасибо за рассказ о Дмитрие Карбышеве - стойком, мужественном, преданном своей Родине человеке. Он настоящий герой!26 октября 1880 г...
  • Семен Демин
    Герои России!Некоторые фото с ...

26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился несломленный генерал Карбышев

26 октября 1880 года родился легендарный советский офицер,  выдающийся военный инженер, доктор военных наук профессор Военной академии Генерального штаба, Герой Советского Союза генерал-лейтенант инженерных войск ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБЫШЕВ (1880-1945) В самом начале войны Карбышев, инспектировавший ход фортификационного строительства, попал в окружение в Западном военном округе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Великий  сын великой страны.Вечная ему память.Среди  всех народов  России есть  герои. Кряшены  гордятся  Героем, сам  Карбышев  был кряшеном по рождению.
Ответить
16 час.
ВераВерная
Спасибо за рассказ о Дмитрие Карбышеве - стойком, мужественном, преданном своей Родине человеке. Он настоящий герой!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх