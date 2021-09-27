Военный союз AUKUS показывает «закат Европы»

Создание американцами нового военного союза AUKUS совместно с британцами и австралийцами выглядит не просто как очередной военно-политический и военно-технический союз, а уже как финальная стадия принижения европейской роли на мировой арене.
Создание американцами нового военного союза AUKUS совместно с британцами и австралийцами выглядит не просто как очередной военно-политический и военно-технический союз, а уже как финальная стадия принижения европейской роли на мировой арене.
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