Giznext: бюджетный Samsung Galaxy A36 5G получит новый дизайн и Android 15

В сети появились характеристики и качественные рендеры будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A36 5G, которые были опубликованы порталом Giznext совместно с авторитетным инсайдером Стивом Хеммерстоффером, более известным как OnLeaks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии