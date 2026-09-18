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South Korea’s Lee rules out military role in Middle East conflict

South Korean President Lee Jae Myung said Friday that Seoul would not deploy troops or military assets to participate in the Middle East conflict.

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