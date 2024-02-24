Мощные взрывы произошли на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце зафиксированы два мощных взрыва высшего балла X, сообщает 22 февраля Радио Sputnik РИА Новости со ссылкой на заявление сотрудников лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
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