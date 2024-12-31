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Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, обыграв Германию

Сборная Латвии вышла в плей-офф МЧМ-2025, обыграв Германию

В Оттаве завершился матч группового этапа Молодежного чемпионата мира-2025, в котором сборная Латвии победила Германию со счетом 4:3 в овертайме.

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