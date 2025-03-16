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Гренландия отвергает намерения Трампа: автономия и свобода — не предмет торга

Гренландия отвергает намерения Трампа: автономия и свобода — не предмет торга

Глава гренландской партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что автономия острова не подлежит обсуждению, реагируя на намерения Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

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