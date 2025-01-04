Ученый назвал вид птиц, больше всего страдающих от разлива мазута в Анапе

Ученый назвал вид птиц, больше всего страдающих от разлива мазута в АнапеСреди птиц, обитающих на Черноморском побережье, больше всего от бедствия с разлитием мазута в акватории пострадали чомги, которую еще называют большая поганка.
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