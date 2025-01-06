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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» разгромит «Депортива Минера» со счетом 4:0 в Кубке Испании, считают букмекеры

«Реал» сыграет в гостях с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании. «Реал» – безоговорочный фаворит с коэффициентом 1.

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