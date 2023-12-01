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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне. Со злом в виде псевдобольных астмой нужно бороться»

– Норвежцы доминируют в биатлоне после отстранения россиян. Как воспринимаете подобный факт? – Прежде всего, это уничтожение лыжных видов спорта, где доминирует только одна страна, в нашем случае – Норвегия.

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