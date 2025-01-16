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Джейсон Кидд о концовке матча с «Пеликанс»: «Судьи не выполнили свою работу сегодня»

Арбитры не зафиксировали нарушение правила голтендинга со стороны форварда Трея Мерфи на последних секундах матча при счете 117:116 в пользу «Пеликанс».

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