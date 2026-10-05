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test mazurok

2 подписчика

⚡️ Подачу газа большинству потребителей в Керчи восстановят до 20:00   Если после 20:00 газоснабжение не восстановится, абоненту необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104, сообщили в администрации города.

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