⚡️ Подачу газа большинству потребителей в Керчи восстановят до 20:00 Если после 20:00 газоснабжение не восстановится, абоненту необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104, сообщили в администрации города.
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