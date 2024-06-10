Основан Ижевский оружейный завод Ижевский оружейный завод был основан 10 июня 1807 года императором Александром I.
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Основан Ижевский оружейный завод Ижевский оружейный завод был основан 10 июня 1807 года императором Александром I.
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