"Известия": КНР вышла на массовое производство 7 нм микрочипов вопреки санкциям

АЮ

Александр Юткин

А у нас полуоси для автобусов и колесные пары никак не научатся делать. Оборудование и технологии не продают для электроники. Так, сами всё развалили! Один «Байкал» слепили на китайской коленке, другой Байкал загадили. Вот с евроремонтом и золотыми унитазами порядок! Можем же! Или могём? Грубо, конечно. Но за державу обидно.