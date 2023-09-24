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"Известия": КНР вышла на массовое производство 7 нм микрочипов вопреки санкциям

"Известия": КНР вышла на массовое производство 7 нм микрочипов вопреки санкциям

КНР вышла на массовое производство 7 нм микрочипов вопреки санкциям США. Об этом пишет издание "Известия".

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А у нас полуоси для автобусов и колесные пары никак не научатся делать. Оборудование и технологии не продают для электроники. Так, сами всё развалили! Один «Байкал» слепили на китайской коленке, другой Байкал загадили. Вот с евроремонтом и золотыми унитазами порядок! Можем же! Или могём? Грубо, конечно. Но за державу обидно.
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