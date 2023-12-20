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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Совсем сдурели?": В детском саду детей поливают ледяной водой на улице в -15С. Или это нормально?

"Совсем сдурели?": В детском саду детей поливают ледяной водой на улице в -15С. Или это нормально?

Avia.pro - Новости Суровые Методы Закаливания в Рязанском Детском Саду В одном из рязанских детских садов применяются необычные методы закаливания детей: в холодную погоду, при температуре воздуха около -15 градусов Цельсия, воспитанников обливают ледяной водой.

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Комментарии
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Леонид Ващук
Иванов этот сектант был и шизофреник
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Дети не жалуются, родители не возражают. А все остальные сердобольные родители, пусть дальше кутают своих чад и покупают лекарства в аптеке.
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59 мин.
Коновалова Таня
Я не думаю, что детей обливали водой при - 15 градусах, сами воспитатели в футболках, а при t d - 15 было бы тяжковато
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39 мин.

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