Аксаков считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк на грядущем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Об этом 20 марта «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии