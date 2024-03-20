Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Если едут без флага и гимна, то какие они "российские"? Им место в их благословенном забугорье.Чернышенко предуп...
  • Валентин Щербаков
    Немецкий народ просто обязан избавиться от фашиста ливерной колбасы Шольца и его любовницы шлюхи Бербок....Шольц: Будущее па...
  • Виталий Кирпиченко
    "Солгавший однажды, кто тебе поверит!" Восточная мудрость.Матвиенко заявила...

Аксаков считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%

Аксаков считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк на грядущем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Об этом 20 марта «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору