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Ориентиры развития агрострахования на 3 года обозначены на «Золотой Осени - 2026»

Ориентиры развития агрострахования на 3 года обозначены на «Золотой Осени - 2026»

Агрострахование в России за 3 неполных года обеспечило 27,5 млрд рублей выплат аграриям, из которых 21,2 млрд рублей приходится на договоры, заключенные с господдержкой.

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