Ориентиры развития агрострахования на 3 года обозначены на «Золотой Осени - 2026»

Агрострахование в России за 3 неполных года обеспечило 27,5 млрд рублей выплат аграриям, из которых 21,2 млрд рублей приходится на договоры, заключенные с господдержкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым