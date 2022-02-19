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Полузащитник «Зенита» перейдет в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» перейдет в «Рубин»

Источник сообщает: 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перейдет в «Рубин». При этом петербургский клуб сохранит за собой опцию обратного выкупа.

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