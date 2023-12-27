Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а почему автор так разбрасывается землями?! между прочим Сталин вернул своё! те земли были частью России, пока поляки...Владимир Путин пр...
  • radiofree RF
    Как сказал известный кино генерал:" А по сопатке?''Немцы будут отвоё...
  • Неважно Неважно
    Просто все хотят за казённый счёт папиарится. Голосуем дружно за Путина!Вы будете смеятьс...

Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году

Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году

@ Алексей Даничев/РИА Новости Tекст: Елизавета Шишкова Главная задача спецоперации в 2023 году по срыву контрнаступления Украины успешно выполнена, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх